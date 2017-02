Stadswandeling Rotterdam

Guur weer op donderdag 9 februari 2017 maar toch op stap, op naar Rotterdam voor een stadswandeling van Bart van der Schagt. http://www.nlwandel.nl/GW.html

Rond de 500 wandelingen heeft Bart gepubliceerd, in heel Nederland en tegenwoordig ook enkele in Europa. Hij gaat maar door. Bart is ook fotograaf. Zijn wandelingen zijn voorzien van een prachtige fotoreportage zo dat je een mooi beeld krijgt van wat je kunt verwachten. Vanaf de pagina met de foto’s kun je een gps-track downloaden. Dat heb ik gedaan vandaag van de route GW 498 Rotterdam: Parken, Bruggen en Kubuswoningen.





Met de trein zaten we in een uurtje in Rotterdam. We vertrokken vanaf het nieuwe, indrukwekkende Centraal Station. Direct al een overweldigend beeld van sky-scrapers, een wereldstad, Rotterdam. De wandeling doet veel curieuze bekende plekken aan als de Pauluskerk, de Euromast, de Erasmusbrug, de Willemsbrug, het Vrije Entrepotgebouw, de oud Koningshaven, de Kubuswoningen, de Markthal en de Koopgoot natuurlijk ook.





Opmerkelijk dat er in die drukke wereldstad toch zo veel ruimte is te vinden, in de parken maar ook de weidse uitzichten over het water. In de Koningshaven lag het gigantische Cruiseschip De Aida Prima afgemeerd, een superhotel op zee! 300 meter lang, 37,6 meter breed, 54 meter hoog en heeft 18 dekken. Het schip weegt bijna 126.000 ton en is gebouwd in Nagasaki, Japan.

We pauzeerden op de Spaanse Kade. In de zomer is het op de terrassen tafeltje dekje voor de vele toeristen die Rotterdam aandoen. Nu had de uitbater van Dutch Maritime Puballe tijd om ons de door hem verzamelde geschiedenis van Rotterdam in foto’s en in prachtige schilderijen te laten zien. Piet Piraat was ook aanwezig.

Dan door de Kubuswoningen, het is even zoeken in de gezellige doorloopjes, maar we komen erdoor en belanden al gauw op het plein met zicht op het enorme bebouw de Markt. Zoiets kan alleen in Rotterdam. Supermodern en van alles wordt aangeboden. Vanuit de hele wereld. De kwarteltjes in de Franse marktkraam kriebelden maar we hebben de verleiding weerstaan.

Nu nog even de koopgoot door, wat een winkelcentrum! En nauwelijks merkbare leegstand, dat is in Ede wel anders.

We hebben ongemerkt 10 km gewandeld en zeer genoten ondank het gure weer. In de het voorjaar en de zomer moet het hier een feest zijn, dan gaan we er vast nog eens terug. Bart bedankt voor de mooie en duidelijk omschreven route.



































Wandelen in beeld

