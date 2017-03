Ootmarsum, een stadje vol met kunst.

Op naar Ootmarsum, een stadje vol met kunst.

Op een regenachtige zondag gingen we naar dit kunststadje. Een idee dat spontaan opkwam bij Hennie omdat ze haar glas-sculptuur, een blauwe tulp toch een beetje eenzaam vond liggen op onze eettafel. Wel even ruim 120km rijden, maar ik heb geen hekel aan autorijden en een keer zo’n afstand is ook goed voor ons Fiatje 500L dat er nu net, in de twee jaar dat het in ons bezit is 20.000km op heeft zitten.





Op naar de galerie van Maureen Knobben.

Maureen Knobben is gevestigd in een statig pand uit 1625 midden op het pittoreske plein in het kunststadje Ootmarsum. De galerie heeft twee etages waar heden en verleden elkaar ontmoeten in een stijlvolle ambiance. Niet alleen de bijzondere schilderijen van Maureen Knobben zijn hier te bewonderen maar ook haar kleurrijke sculpturen en glasobjecten. Heel verrassend is ook haar meubellijn met kussens, poefen, stoelen en vloerkleden. Bijna alles is door haarzelf ontworpen en veelal in ItaliŽ gemaakt van hoogwaardige materialen. Maureen; ‘Als je onze galerie bezoekt willen wij je niet alleen inspireren maar ook dat je in alle rust kunt genieten.





Net buiten het stadje vonden we een gratis parkeerplaats en wandelden we direct al een eerste winkeltje binnen vol met kunstobjecten. Kunst en Ootmarsum, dat hoort bij elkaar. We keken onze ogen uit naar al die prachtige objecten die in alle straatjes rond de Markt te vinden zijn. Misschien toch wel verstandig om voor zo’n nare regendag te kiezen. We kunnen ons voorstellen dat het hier anders aardig druk kan zijn.





We hebben genoten en . . . . de bauwe tulp van Hennie is niet meer eenzaam.



































