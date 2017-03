Bosche Bollen

Groene wissel 131, Sint Jan en door de nabije natuur.

We wandelden ruim 10km en hebben de wandeling dus wat ingekort maar die was er niet minder leuk om.





Uiteraard begonnen we met een Bosche Bol die hier overal verkrijgbaar is van de bekende bakkerij Jan de Groot, en dan op pad. Eerst door de mooie winkelstraatjes waar ik een supermodern petje voor de zomer scoorde. Dan naar de Sint Jan, de indrukwekkende kerk. Via enkele andere kunstwerken belandden we in de Bosche Broek een fraai natuurgebied zo dicht bij de stad. Door het Zuiderpark keerden we terug de stad in voor een een beaglelunch.

De combinatie van een stadje bezoeken met een niet al te lange wandeling is ons weer goed bevallen en het weer werkte buitengewoon mee, ruim 20 graden op 30 maart, bijzonder toch?

Deze wandeling ook eens doen? Klik op de link onder dit berichtje!

http://www.nlwandel.nl/Album/GW-DenBosch-131/index.html



































GW-DenBosch-131

http://www.nlwandel.nl/Album/GW-DenBosch-131/index.html