Camperfriends

Ik heb wat te melden over onze nieuwe website en digitaal maandblad “Camperknip”. Dit blad kan gezien worden als opvolger van mijn voormalige blog “Camperstory”. In dit blad melden wij camper en kampeer wetenswaardigheden van websites. Wij doen dat door middel van delen van artikelen te knippen met directe doorverwijzing na de betreffende website. Op deze wijze heeft de lezer en de beheerder ons inziens voordelen van. De lezer besparen wij zoekwerk en geven kennis door. De website zal daardoor denken wij meer bezoek kunnen verwachten. Wij hopen dat jullie het een handig en plezierig blad vinden. Je hoeft het niet te downloaden omdat het rechtstreeks op onze website in te zien is. Wil je toch een off line versie dan moet je weten dat we daaraan werken.

Kijk eens even rond op de site www.camperknip.nl. Er zijn natuurlijk meer blogs en sites die verwijzen maar niet op deze wijze. Wij denken dat wij een redelijk unieke vormgeving bieden.



