Camperfriends

Forum Onderwerp • Overzicht



Camperknip december 2016 is uit!

Pagina 1

Frako 20 nov 2016 15:42









Beste Camperaars en kampeerders,



Met genoegen presenteren wij jullie opnieuw de Camperknip.



Camperknip is het verwijstijdschrift voor de camperaar en de kampeerder. Het bespaart je veel zoekwerk en brengt je tegelijkertijd op gemakkelijke wijze op de juiste website of video. In dit exemplaar weer veel items o.a.:

Gratis camperplaatsen in België

Zonnepanelen op Motorhomes

Kangoeroe neemt vrienden mee naar de camper.

Drenthe aantrekkelijker maken voor camperaars

Kassa uitzending over Ford camper (rechtstreeks te streamen0

En nog veel meer.



Graag willen wij jullie ook attent maken op de mogelijkheid om je op te geven voor een nieuwsbrief. Deze willen wij bij voldoende belangstelling uit gaan geven om nieuws wat niet kan wachten op de uitgaven van Camperknip toch onder de aandacht te brengen. Opgeven kan door ons te mailen waarbij de toevoeging nieuwsbrief volstaat.



camperknip@ziggo.nl



Maar nu eerst veel plezier met lezen en de verwijzingen van onze



www.camperknip.nl



December 2016



vriendelijke groet

Frans Beste Camperaars en kampeerders,Met genoegen presenteren wij jullie opnieuw de Camperknip.Camperknip is het verwijstijdschrift voor de camperaar en de kampeerder. Het bespaart je veel zoekwerk en brengt je tegelijkertijd op gemakkelijke wijze op de juiste website of video. In dit exemplaar weer veel items o.a.:Gratis camperplaatsen in BelgiëZonnepanelen op MotorhomesKangoeroe neemt vrienden mee naar de camper.Drenthe aantrekkelijker maken voor camperaarsKassa uitzending over Ford camper (rechtstreeks te streamen0En nog veel meer.Graag willen wij jullie ook attent maken op de mogelijkheid om je op te geven voor een nieuwsbrief. Deze willen wij bij voldoende belangstelling uit gaan geven om nieuws wat niet kan wachten op de uitgaven van Camperknip toch onder de aandacht te brengen. Opgeven kan door ons te mailen waarbij de toevoeging nieuwsbrief volstaat.Maar nu eerst veel plezier met lezen en de verwijzingen van onzewww.camperknip.nlDecember 2016vriendelijke groetFrans





Pagina 1