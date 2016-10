Onze zwarte kanjers

Hallo beste leden,



Wij zijn in het bezit van 2 erg lieve Gordon Setters genaamd Meylo ( 13,5 jaar ) en Vonne ( 4 jaar )Onze andere Gordon Dempsey is helaas op 11 jarige leeftijd overleden aan een akelige nierziekte, maar toch wil ik ook hier foto's van hem plaatsen.

Graag zou ik foto's met jullie delen.

In het verleden zijn wij veel naar show geweest, ook vele prijzen gewonnen, maar daar zijn we nu niet meer zo mee bezig, het wordt te duur en niet te vergeten dat er toch een vleugje van willekeur bij de keurmeesters is en dan is het niet leuk meer om mee te doen. Hopelijk kunnen jullie genieten van onze foto's , al dan niet bewerkt. Ook vind ik het leuk om reacties te krijgen.......