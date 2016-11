VAKER plannen voor 2017

De data die genoemd zijn op de jaarvergaderin 2016 voor de plannen voor zover nu bekend voor 2017.









Zondag 19 februari 2017; Piet en Renate organiseren een wandeling in Exloo; Trage Tocht Exloo, Drenthe.





Wo 10 – di 16 mei 2017 Voorjaarsweekend VAKER; initiatiefnemer Peter. Camping De Jutberg in Laag Soeren op de Veluwe.





Juni 2017, Wim en Marijs gaan op stap met de SKC en willen de reis ‘fietsen langs de Donau’ doen.

Interesse? Raadpleeg Wim. Voor 1 januari 2017 moet u lid zijn van SKC (60 euro/jr.).





Naar Frankrijk met Peter Hennie en Ans.

zo 4 juni tot za 10 juni op de camping Les Genets in Ouroux, Morvan (BourgondiŽ).

wo 15 juni tot za 24 juni camping Bois Girault, Arrabloy, Loiret.





September 2017. Nazomeren met Cees en Greet in de omgeving van Zwolle.



Op dit platform, 'Vrienden van VAKER' volgt later gedetailleerdere informatie en ook in de nieuwsbrieven aan de leden volgt er nog nieuws over.