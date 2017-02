De site www.vaker.info is uit de lucht!

Op mijn site www.peterwerkhoven.net heb ik enkele VAKER-pagina's aangemaakt. Zo blijft u toch op de hoogte. Natuurlijk plaatsen we ook op dit platform, de 50+club Vrienden van VAKER actief kamperen, nieuwtjes, weetjes en verslagjes.

Verlies ons niet uit het oog want uit het oog . . . . . .



http://peterwerkhoven.net/VAKER.html



Peter Werkhoven

http://www.peterwerkhoven.net



V-A-K-E-R

http://peterwerkhoven.net/VAKER.html