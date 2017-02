Dwalen in Drenthe

Het leek wel een reŁnie in Drenthe op zondag 19 februari. 22 deelnemers aan de door Renate en Piet georganiseerde wandeling in Exloo. De plaatjes spreken voor zich en stralen de gezelligheid uit die we met elkaar mochten beleven.





Starten met koffie en gebak in Exloo en dan . . . Een pittige wandeling, de trage tocht Exloo 2 van 13km. Zeer afwisselend, echt Drents, compleet met een schaapskudde, jeneverbesbos, heidevelden, grafheuvels etc. Gevolgd door een mede door de zus van Renate Inge, georganiseerd grandioos, gezellig borreluurtje met Hollandse Erwtensoep en versnaperingen.





Renate en Piet, Inge en Ries bedankt voor deze mooie dag met onze VAKER-vrienden.



Tot ziens in Laag Soeren; http://peterwerkhoven.net/Jutberg.html.



































