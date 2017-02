Orvelte, museumdorp en omgeving.

Zaterdag 18 februari ’17 op stap naar Drenthe. 9 deelnemers aan deze minivakantie verbleven in pension Matruschka in Emmen. Morgen op stap met Piet en Renate maar nu vast even rondneuzen in Orvelte voor de wandeling Groene Wissel 353, Museumdorp en omgeving. Een bijzondere wandeling in het mooie Drenthe. Behalve het dorp zelf waren er nog enkele curiosa als de boerderij uit de ijzertijd en een survivalparcours waar Martin zijn overlevingsvaardigheden demonstreerde. In de avond sloten we deze Drentse dag af met een heerlijk en buitengewoon gezellig diner in het door Piet en Renate gereserveerde restaurant De 5e Smaeck. We maakte kennis met zwager Ries en de zus van Renate, Inge die beiden nauw betrokken zijn bij de organisatie van de wandeling morgen in Exloo, ook zij wandelen morgen mee. Het werd een ware reŁnie en een feestje met onze VAKER-vrienden.