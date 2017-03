Zwolle weekend met Cees & Greet.

Cees en Greet mailden een plan voor het najaarsweekend in Zwolle.





We kunnen terecht op de camping 't Hofje van Hoog-Zuthem, http://www.hoog-zuthem.nl.

Van donderdag 31 augustus t/m maandag 4 september 2017 zijn we daar welkom. Greet en Cees zijn dan daar.



Voorstellen voor hetprograma:

donderdagavond kennismaking en bespreken van het programma;

vrijdag fietstocht "Rondje Zwolle";

zaterdagochtend een stadswandeling met een gids, 's middags invullen naar eigen keuze, 's avonds uit eten o.i.d. ;

zondag een wandeling langs de rand van Zwolle . . . ;

maandag kanoŽn in de weerribbe (afhankelijk van het weer).

Het programma kan in overleg veranderd worden e/o uitgebreid met vervolgdagen etc. . . . .



Weer een leuk weekendje om naar uit te kijken! Meer informatie kunt u opvragen bij Cees en Greet.







Aanmelden en reserveren bij de camping ovv kampeerclub VAKER t.a.v. Cees Donker.







U bent natuurlijk ook welkom voor een of enkele dagen!







Onder dit bericht de link naar de camping en enkele foto's die ik van die site plukte.







't Hofje van Hoog-Zuthem: Camping Zwolle

http://www.hoog-zuthem.nl