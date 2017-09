Najaar treffen VAKER Zwolle

We streken neer nabij Zwolle op de SVR-camping in Hoog Zuthem. 27 deelnemers en John en Inge voegden zich op zaterdag en zondag ook nog bij de groep. 29 deelnemers dus die genoten van het door Greet en Cees georganiseerde evenement.



Op donderdagavond werden we geinformeerd over het interessante programma dat ons te wachten stond. Fietsen, een rondleiding door de stad Zwolle, een prachtige wandeling en kanovaren in de Wieden. Een echt weer ouderwets volledig VAKER programma dus.



Matthieu, Frans en Jaap werden ingezet als medebegeleiders bij de activiteiten. Actief maar niet te . . . . . wel mooie natuur en veel gezelligheid. De weersvoorspellingen beloofden niet veel goeds maar we hadden het niet beter kunnen treffen. Alle dagen prima weer!



Greet en Cees dank voor de organisatie en Matthieu, Frans en Jaap ook dank voor jullie geweldige ondersteuning.



VAKER leeft!