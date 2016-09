Fiets op de dissel van een ERIBA-touring (model 1999)

We hebben een fietsdrager achter op de caravan maar die is niet echt geschikt om twee fietsen mee te nemen. De E-bike van mijn vrouw is ook wat aan de zware kant, maar die plaats ik tegenwoordig wel op dit rek. Zelf heb ik een hybride toerfiets waarvan het voorwiel makkelijk uitneembaar is. Die fiets neem ik dan mee op het bed in de caravan. Daardoor ontstaat dan wel een vrij ongunstige gewichtsverdeling met het zwaartepunt wat te veel naar achteren. Ik moet met de overige belading van de caravan dan schipperen aan de voorkant om voldoende kogeldruk te houden.





Ik ben op zoek gegaan naar een oplossing om ook een fiets aan de voorkant van de caravan, op de dissel dus mee te kunnen nemen. Op internet vond ik plaatjes van caravanbezitters die het al opgelost hadden (zie foto's). Onze caravan is een iets ouder type, wel met een vierkante disselkoker, zonder afdekplaat. Ook op onze caravan moet het mogelijk zijn zo’n trekhaakkogel te monteren tussen de neuswielklem zoals op de foto.





De trekhaakkogel bestelde ik bij de firma Duijvelaar; http://www.aanhangershop.nl/advanced_search_result.php?keywords=trekhaakkogel&x=28&y=10

in Alphen aan den Rijn. Die had ik twee dage later in huis voor 19,95 euro plus 6,75 euro verzendkosten; 26.70 euro totaal dus. Ik koos voor het hoge type zodat ik ruimte overhoud om er een fietssteun op te plaatsen.





De schetsplaat tekende ik zelf met Windows Paint, niet op schaal maar toch. De maatvoering vond ik op schetsjes die ik ook op internet vond, zie de foto’s. Bij de fa http://www.welgraven-bennekom.nl/ liet ik de schetsplaat maken. Kosten disselsteunplaat volbad verzinkt 54,93 euro.





De bevestigingsmaterialen,

twee bouten M16 x 45 gegalvaniseerd, met moeren en veerringen,

twee bouten M10 x 35 gegalvaniseerd, met moeren en veerringen,

haalde ik bij Gerritse IJzerwaren in Ede; http://www.gerritse.nl/gerritse/vestigingen/

totaalbedrag afgehaald 4, 59 euro.





Ik heb de trekhaakkogel gemonteerd tussen de neuswielklem van de caravan. De fietsdrager die ik erop klem had ik al eerder aangeschaft voor het meenemen van een fiets met de auto over kortere afstanden, maar die is voor ongeveer 20,00 euro; o.a. te koop bij voorbeeld bij https://www.fietsweb.nl/nl/click-on-fietsdrager-zwart-tvh . Wil je een wat luxer type dan is de Thule Xpress 970 een goede optie; https://www.fietsenwinkel.nl/thule-xpress-970-2-fietsen 65,00 euro.





We hebben de eerste rit met de fietsen op de caravan er op zitten. Mijn probleem is opgelost! De totale kosten? 106,22 euro.





Een filmpje van een soortgelijke oplossing; https://www.youtube.com/watch?v=bXAjMGU-tTQ













