Verlaten

We gaan de caravan verkopen. Dus heeft het geen zin meer om lid van deze club te zijn. We zijn op een leeftijd gekomen, waar we ons liever laten rijden of vliegen. We hebben nog een lange lijst waar we naar toe willen. Met de luxe wagen gaan we natuurlijk ook op pad, zonder caravan er meer achter. Wat ongemakken zoals Reuma, Diabetes (echtgenote), ik linker knieprobleem, lichte artrose, en wat minder longcapacitiet, 35%, na hartinfarct (2011) hebben ons dit mede doen besluiten. In je leven heb je nou eenmaal fases, mijlpalen en kom je stap voor stap in een ander deel van je leven terecht. Wens jullie nog heleboel vakantieplezier met de caravan/camper.