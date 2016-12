SPROETJE

Onze villa op wielen.





We zijn allebei best reislustig en omdat de tijd is aangebroken dat we in de gelegenheid zijn op pad te gaan besloten we vorig jaar om een opblaastent te kopen, het ding staat in enkele minuten en je kunt er rechtop in staan. Vol verwachting klopten onze harten en wachten we op de zon zodat we het uit konden proberen maar helaas, kou en regen, veel meer was er niet te zien voorjaar 2016. Het leek alsof we wolkjes boven ons hoofd hadden met tekst want op een dag keken we elkaar aan en spraken allebei uit wat we dachten. Die tent, dat is het toch niet helemaal hé. Nee, dat dacht ik nou ook, als we een caravan zouden hebben waren we vast al weg; dat denk ik ook. Zullen we eens rond kijken, maar we kopen niets hoor. Oké. Een dag lang reden we door Brabant en belandden uiteindelijk vlak bij huis bij handelaar Hein. En daar stond hij, onze villa op wielen, een schattig klein al aardig oud maar prachtig onderhouden caravannetje. De bekleding was zelfs modern want bruin beige is weer helemaal in dus geen blauw geel caravanprintje.





We vertelden Hein over onze tent en hij was erg enthousiast, goh, die wil ik wel overnemen want met 5 kinderen op vakantie geeft het vast wat meer ruimte. We keken elkaar aan en na een leuke deal besloten we om tot koop over te gaan. We kregen een leuk bedrag voor de tent en dat het een goede bestemming kreeg maakte veel goed.





Een week later gingen we hem halen en we waren allebei erg blij met ons huisje, wie had dat ooit gedacht. Ik had een oud schrikbeeld voor ogen uit een ver verleden. Elk weekend gingen we, met twee kleine kinderen naar onze caravan die een seizoen lang op een vaste plek stond. Het was een noodzaak door omstandigheden dus ook als het stormde of regende vertrokken we. Elke vrijdag moest alles ingepakt worden, en na elk weekend moest alle vuile troep weer mee naar huis. Ik was het toen zó vreselijk zat al dat gedoe.





We zijn nu aardig wat jaartjes verder en genieten samen van ons schattige sleurhutje, opgefrist met azuurblauwe kussens en een veldboeketje in een azuurblauw vaasje. We reizen graag rond en genieten al fietsend van steeds weer andere mooie plekjes en ik denk, hier hebben we eigenlijk genoeg aan, niet dan. Als we weer thuis zijn is te tegenstelling enorm want de ruimte om ons heen is heerlijk maar het onderhouden is minder. Overal schiet het groen tussen de stenen omhoog en het pad in de tuin is dichtgegroeid met, jawel, de mooiste bloemen, dat dan weer wel. Thuis is alles goed geregeld dus wij kunnen best regelmatig gemist worden. Niets en niemand is onmisbaar, dat blijkt maar weer. We zijn in 2016 regelmatig op pad geweest met onze villa op wielen die tot sproetje omgedoopt is want op het deukje heb ik een zwarte cirkel geplakt.





Nu staat sproetje veilig opgeborgen maar zodra het weer het toelaat gaan we op pad want we hebben de smaak te pakken, wie weet komen we elkaar tegen.





Alleke