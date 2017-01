2017 en wat nu

Wij proberen iedere maand iets leuks te bedenken om naar uit te kijken. Zo heb ik in januari 3 groepswandelingen gepland. Neus maar eens rond bij de 50plusserclub Recreatief Wandelen. Voorpret hebben we ook als de nieuwe KCK weer op de deurmat valt. Ik schreef er een artikeltje over; #.WGjYVeQix9A" target='_blank'>http://actief-met-peter-en-hennie.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=149964&KCK#.WGjYVeQix9A Klik op de link hieronder en geniet mee met onze voorpret.





Wat zijn uw plannen voor het komende kampeerseizoen? En wilt u die met ons delen? We zijn erg benieuwd.





We wensen u al het goede op uw weg in 2017 . . . . .















