Een rustige en mooie stadscamping in Dordrecht

Camping “Het Loze Vissertje” in Dordrecht is een kleine, rustige stadscamping en wordt omsloten door bomen, hagen, sloten en dijken. Langs de camping stroomt het schilderachtige riviertje "Het Wantij" naar de Biesbosch. Onze doelgroep bestaat uit rustige kampeerders, die de natuur en de rust waarderen en respecteren. Onze camping heeft geen speeltoestellen of activiteiten voor kinderen. Hierdoor zijn wij als camping minder geschikt voor jonge gezinnen. Groepen jongeren worden niet toegelaten. Er is altijd iemand aanwezig op de camping om u te helpen of om uw vragen te beantwoorden. Wij zijn alleen niet altijd in de receptie aanwezig, omdat wij op en rond het terrein nog vele andere werkzaamheden hebben. U mag tijdens onze kantooruren, die op de deur van de receptie vermeldt staan, altijd aanbellen. Wij komen dan naar u toe en helpen u graag. Natuur, Rust en Ruimte zijn de kenmerken van onze camping. U bent van harte welkom!