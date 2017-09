VAKER-vrienden kampeerden bij Zwolle.

Onze minivakantie van 31 augustus tot 4 september 2017 met onze VAKER-kampeervrienden was een heerlijk weekje lekker actief zijn, maar niet te, in de omgeving van Zwolle. Cees en Greet hadden de organisatie perfect in orde en werden bijgestaan door Jaap, Matthieu en Frans die de streek ook op hun duimpje kennen.

De omgeving van Zwolle en de stad zelf zijn een bezoek meer dan waard. We hebben een stadsrondeleiding gehad, we hebben eenfietstocht gedaan van 40km, het rondje Zwolle, we hebben een wandeling van 13km gedaan vanaf de camping in Hoog Zuthem naar en door Windesheim en we hebben in het Nationaal Park de Weeribben een kanotocht van 8km gemaakt. Kortom een volledig VAKER-programma zoals we er met elkaar veel hebben mogen beleven.

Maar liefst 29 deelnemers hebben genoten, ook van het diner waarvoor Cees en Greet een Chinese Cateraar hadden ingeschakeld die ons van een heerlijke maaltijd voorzag in de recreatieruimte van de SVR-camping 't Hofje van Hoog Zuthem.

Een mooiere afsluiting van ons kampeerseizoen konden we niet wensen! Daar heb je VAKER-vrienden voor.



