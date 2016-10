Gehaakte lappenpoppen

Binnenkort word ik weer oma en hoe geweldig is het dan om een heerlijke zachte knuffel te maken voor je nieuwe kleinkindje. Het nieuwe boek van de bekende blogster Sacha Blase- van Wagtendonk (A la Sacha) komt dus precies op tijd! Het boek Gehaakte lappenpoppen staat boordevol schattige troetelbeesten dat het best moeilijk zal worden om een keuze te maken.





Deel 2 van het succesvolle boek Gehaakte lappenpoppen





Met Gehaakte lappenpoppen 2 wordt de lappenpoppenfamilie uitgebreid met nieuwe lappenpoppen, mini-versies (voor de kleine handjes!) en kleertjes. Sascha Blase-Van Wagtendonk - bekend van haar blog A la Sascha - ontwierp in totaal 15 lappenpoppen om te haken. De haakpatronen worden stap voor stap uitgelegd, inclusief stappenfoto’s om een lappenpop in elkaar te zetten en informatie over verschillende haakgarens. De schattige foto’s brengen de lappenpoppen tot leven. Een leuk en origineel amigurumi haakboek!





Uitgeverij KOSMOS

ISBN: 9789043919173

€12,99