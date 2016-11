OMA LIEF

Het leukste boekje voor oma en kleinkind





Een dezer weken hoop ik voor de tweede keer oma te worden. Een bijzonder moment waar ik en mijn echtgenoot met spanning naar uitzien. We zijn een tikkeltje nerveus en al onze afspraken zijn ‘onder voorbehoud’. Oma zijn. Ik ben zeer trots om deze titel te mogen dragen en dat ik niet de enigste ben, bewijst wel het leuke boekje van Marjon Labordus!





‘Oma lief’ van Marjon Labordus is het leukste boekje voor oma en kleinkind. Oma’s van nu zijn hip, leuk, multi-inzetbaar en heel kostbaar. Vanwege hun heerlijke groentesoep of appeltaart, vanwege goede adviezen, vanwege het oppassen op de gekste momenten, vanwege de nieuwe en oude rituelen en het maximale genieten. Boekje voor & over oma’s, met tips & tricks, ervaringsverhalen, mooie quotes, recepten en heel veel inspiratie. Het perfecte cadeau voor (aanstaande) oma’s van nu.





Uitgeverij KOK

ISBN: 9789043527286

€14,99