De bekeerlinge

Roman

















Het boek De bekeerlinge van auteur Stefan Hertmans zou je evengoed naar deze tijd kunnen projecteren. De bijna duizend jaar verschil in tijd vervagen totaal en had het verhaal uit de elfde eeuw zich net zo goed in de eenentwintigste eeuw kunnen afspelen. Mensen die vluchten is van alle tijden maar op dit moment actueler dan ooit. De Belgische schrijver Hertmans is in de geschiedenis gedoken en beschrijft in de De bekeerlinge gedetailleerd de liefde tussen een christelijke adellijke jonge vrouw en een joodse jongen. Vluchten is hun enige uitweg.





In een klein dorp in de Provence wordt sinds mensenheugenis over een pogrom en een verborgen schat gesproken. Eind negentiende eeuw vindt men in een synagoge in Caïro een hoeveelheid opzienbarende joodse documenten. Stefan Hertmans ontdekt de sporen van een voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een joodse jongen. Hij gaat letterlijk achter deze vrouw aan, die samen met haar verboden liefde op de vlucht slaat en een duizelingwekkende tocht aflegt, opgejaagd door alles en iedereen.

Stefan Hertmans baseerde zich voor De bekeerlinge op historische bronnen. Dat brengt hem in een chaotische wereld van passie, haat, liefde en dood, en voert hem uiteindelijk van Caïro terug naar het kleine Provençaalse dorp, waar hij sinds decennia thuis is.











Uitgeverij De Bezige Bij

ISBN 9789023499626

€19,99

Ook als Ebook verkrijgbaar