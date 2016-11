Tussen rang en stand

Verboden liefde op het Hof van Assendelft





Schrijfster Marja Visscher heeft het verleden tot leven gebracht in haar historische roman Tussen rang en stand. Met oog voor detail beschrijft ze uiterst beeldend het leven van de opmerkelijke liefdesrelatie van Sara Louisa du Faget van Assendelft en haar tuinman. In de achttiende eeuw was een dergelijke affaire, spraakmakend, ondenkbaar en moet dus voor de buitenwereld geheim worden gehouden. Maar echte liefde is niet tegen te houden en vervagen de lijnen tussen rang en stand





De historische roman Tussen rang en stand van Marja Visscher is gebaseerd op het leven van Sara Louisa du Faget van Assendelft. Zij verlaat het Lange Voorhout in ’s-Gravenhage om naar de Hoeksche Waard te gaan, waar haar familie een buitenverblijf heeft. Onder haar leiding wordt het verwaarloosde Hof van Assendelft gerestaureerd. Sara voelt zich er thuis, weg van de decadentie. Als ze de getrouwde tuinman Dirk van der Pligt ontmoet, is het liefde op het eerste gezicht. Een liefde die niet kan bestaan maar ondanks alles toch bestaat.





Het statige Hof van Assendelft is tegenwoordig als Museum Hoeksche Waard toegankelijk voor bezoekers. De voelbare historie van die plek inspireerde Marja Visscher om in het levensverhaal van Sara Louisa du Faget van Assendelft (1717-1807) te duiken.





