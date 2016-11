Achter gesloten deuren

Het perfecte huwelijk? Of de perfecte leugen?





Met het zweet in mijn handen deze Britse bestseller uitgelezen! Niks lekker ontspannen lezen! Af en toe wil je het boek aan de kant leggen omdat de adrenaline je soms bijna te veel wordt en anderzijds wil je niet meer stoppen. Wat een meesterlijk geschreven boek!





Achter gesloten deuren lees je in één ruk uit! In Engeland zijn er meer dan 500.000 exemplaren van verkocht. Achter gesloten deuren is de spannende thriller die iedereen leest!





Iedereen kent wel een echtpaar als Jack en Grace: hij is knap en rijk, zij is charmant en elegant. Mensen om jaloers op te zijn, als je ze niet aardig zou vinden. Je zou Grace beter willen leren kennen. Maar dat is moeilijk, want Grace en Jack zijn altijd samen. Sommigen zouden dit ware liefde noemen. Anderen zouden zich misschien afvragen waarom Grace nooit de telefoon opneemt. En waarom ze nooit op visite komt, ook al werkt ze niet. En waarom een slaapkamer van hun huis tralies voor het raam heeft.





Achter gesloten deuren houdt je van begin tot eind geboeid en B.A. Paris is de sensatie uit Engeland. Deze thriller heeft al honderdduizenden fans in Groot-Brittannië!





Uitgeverij Ambo/Anthos

ISBN 9789026336898

€19,99