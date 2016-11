SINT-JACOBSROUTE

Op weg naar Santiago de Compostela





De legendarische pelgrimsroute naar Santiago de Compostela spreekt menigeen tot de verbeelding. Echter zal deze, een van de meest beroemde pelgrimages van de christelijke wereld, voor velen een grote onvervulbare wens blijven. Sinds de 10e eeuw is het bezoeken van het graf van de heilige Jacobus de Meerdere voor talrijke gelovigen een hoogtepunt in hun leven, al werd in de middeleeuwen deze zware pelgrimstocht ook regelmatig als straf, als boetedoening opgelegd. Tegenwoordig is de pelgrimsroute populairder dan ooit en begeeft zich jong en oud naar de beroemde kathedraal in het noordwesten van Spanje om de daar aanwezige relikwieën van de apostel van Jezus te aanschouwen al is nu het de weg er naar toe meer het doel dan de uiteindelijke bestemming.











Dit boek neemt je, etappe per etappe, mee op pelgrimsreis door Frankrijk (Camino Francés) en Spanje (Camino Aragonés), met als eindbestemming Santiago de Compostela.





Al eeuwenlang ondernemen pelgrims de mythische tocht naar Santiago: sommige voor de sportieve uitdaging, anderen als bedevaart, maar het vaakst om even te ontsnappen aan de drukte van alledag. Gewapend met een rugzak, wandelschoenen en een pelgrimsstaf passeer je grootse kathedralen, uitgestrekte velden en steile wijngaarden, rustieke bergdorpen en uitzonderlijke paleizen.





Uitgeverij LANNOO

ISBN 9789401437547

€29,99