De Franken in België en Nederland

Heersers in de vroege middeleeuwen





Niet iedereen is geļnteresseerd in de geschiedenis van ons eigen land en de vroege middeleeuwen nog minder. Een tijd die bij ons doorgaans beelden van duisternis, ellendige ziekten, barbarij en veel wapengekletter oproepen. Het is een periode die niet tot ieders verbeelding spreekt. Hoe anders dan bijvoorbeeld de Renaissance en de Gouden Eeuw. Auteur en conservator van Museum Dorestad Luit van der Tuuk heeft getracht daar in dit boek over de geschiedenis van de Franken in de Lage Landen, verandering in te brengen. Van der Tuuk is er ruim in geslaagd om het Frankische tijdperk voor iedereen inzichtelijk te maken zonder dat het saai is geworden. Wellicht krijgt deze fascinerende geschiedenis nu eindelijk eens de aandacht die het verdient.





Terwijl van de late middeleeuwen een geromantiseerd beeld bestaat van ridders en jonkvrouwen, zijn de vroege 'donkere' middeleeuwen lange tijd onderbelicht gebleven. Luit van der Tuuk brengt daar verandering in. In zijn nieuwe boek De Franken in Belgiė en Nederland legt hij uit hoe de Frankische tijd juist een periode van grote verandering was, waarin zich een nieuw elan aftekende. Van der Tuuk schetst het optreden van bekende vorsten als Karel de Grote en Pippijn de Korte, maar ook van minder bekende Frankische heersers van de Nederlanden. Het boek bevat tal van prachtige illustraties.





Uitgeverij KOK/Omniboek

ISBN: 9789401909129

€20,00