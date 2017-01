OOGGETUIGEN

Een mozaÔek van ervaringsverhalen uit de Nederlandse kerkgeschiedenis van 1516 tot 2016





OOGGETUIGEN leest als een uiterst boeiend en leerzaam geschiedenisboek en neemt de lezer mee vanaf de tijd na de late middeleeuwen, de ‘nieuwe tijd’, tot aan heden. Het geeft ons een kijkje in de denk- en levenswijze van de christelijke Nederlander door middel van indrukwekkende getuigenverhalen die soms erg gruwelijk kunnen zijn.





In Ooggetuigen van de Nederlandse kerkgeschiedenis brengt Henk Florijn de Nederlandse kerkgeschiedenis tot leven. Hij heeft een uitgekiende selectie gemaakt van de meest opzienbarende ooggetuigenverslagen van gebeurtenissen uit de afgelopen vijfhonderd jaar. De eerste hagepreek, de welbespraakte dominee Brugman, de moord op dominee Schurckmann en tal van andere opmerkelijke historische gebeurtenissen passeren de revue.



Dr. Florijn (1954) is leraar aan het reformatorische Van Lodestein College in Amersfoort. Florijn is lid van de redactie van het kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden en hoofdredacteur van Kerkhistoriaal.





Uitgeverij KOK

ISBN 9789401909143

Ä22,50