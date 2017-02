'As in tas' van Jelle Brandt Corstius

Dit boek met erg veel plezier gelezen. Met de as van zijn overleden vader Hugo Brandt Corstius fietst zoon Jelle van Nederland naar Zd.Frankrijk om aldaar de as van zijn vader naar de Middellandse Zee te brengen.

Ondertussen vertelt hij over zijn uiterst gecompliceerde vader, zijn jeugdherinneringen en zijn lotgevallen onderweg naar Zd. Frankrijk.



Aanbevolen! Sympathiek mens, die Jelle!