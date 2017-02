Rosegaert Trilogie

De rode freule van Rosegaert

Zoals we van haar gewend zijn is ook de nieuwe omnibus van de populaire romanschrijfster Gerda van Wageningen een ware lust om te lezen. Van Wageningen doet altijd gedegen onderzoek voor haar romans om de historische feiten zo zuiver mogelijk te verwerken in haar verhalen. In de nieuwe trilogie Rosegaert is het al niet anders en kunnen we weer volop genieten van drie prachtige streekromans, aangevuld met boeiende historie.





De Rosegaert trilogie behoort tot het beste werk van Gerda van Wageningen. Het heeft alles waar de auteur om geliefd is: romantiek, historie en intrige. De trilogie begint in het jaar 1880, een rampjaar voor jonkheer Theodoor van der Lek Boeije. Zijn zoon wordt betrapt op een oneerlijkheid en Theodoor is genoodzaakt hem naar IndiŽ te sturen. Het schitterende huwelijk dat hij voor zijn dochter Louise heeft geregeld, schijnt de jonge freule slechts met weerzin te vervullen. Theodoors oogappel, de elfjarige Jeanne, baart hem eveneens de nodige zorgen. Als bovendien zijn vrouw ziek wordt, is de ellende compleet. Maar ondanks alle sores is het leven op Rosegaert goed en mooi - grotendeels dan toch. Gerda van Wageningen verweeft in de Rosegaert trilogie op vernuftige wijze het persoonlijke met het universele, waardoor ook lezers van nu zich zullen herkennen in de rijke personages van ruim honderd jaar geleden.





