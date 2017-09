De kunst van de Bijbel

Verluchte manuscripten uit de Middeleeuwen





Alleen de allergrootsten der christelijke wereld konden zich Bijbels veroorloven die met zulke prachtige illustraties versierd waren. Paus Clemens VII, Karel van Frankrijk en koningen van Engeland bezaten deze monumentale heilige boeken, veilig opgeborgen in donkere bibliotheken en juist daarom bevinden zij zich doorgaans nog in zo’n perfecte staat. Iedere afbeelding is een waar meesterwerk waar men weken, zo niet maanden aan werkte.





Dit majestueuze boek is een juweel voor onze hedendaagse boekenkast!





De kunst van de Bijbel’ laat middeleeuwse manuscripten van de Bijbel in al hun schoonheid en diversiteit zien. In dit bijzondere kunstboek nemen Scott McKendrick en Kathleen Doyle de lezer mee over een tijdsspanne van ruim 1000 jaar, langs 45 prachtig geÔllustreerde Bijbelmanuscripten van over de hele wereld. De manuscripten zijn stuk voor stuk meesterwerken en bieden een unieke kijk op middeleeuwse kunst, literatuur en religie. Beide auteurs zijn werkzaam bij de British Library: Scott McKendrick als hoofd collectie Westelijk Erfgoed en Kathleen Doyle als hoofdcurator van geÔllumineerde manuscripten.





Uitgeverij KOK

ISBN: 9789043528429

Ä59.99