De vijf genomineerden voor de wedstrijd "Herfst" .

Ook deze keer was het erg moeilijk kiezen wie er door zou gaan voor de nominatie . Alle bewerkingen vond ik prachtig en alle lof aan de deelnemers .

Maar toch moest ik er 5 kiezen en dit zijn ze geworden in willekeurige volgorde .



Jonna - Naar de zon



Weetjec- Herfst 2



Fiederelsje -nr 4 Herfstfeestje



Iguhs - Post



Mellina -nr 4 Herfstoogst



Nu aan jullie om te kiezen wie nr 1 -2-3 wordt .



We gaan nog steeds uit van 5 punten , 3 punten en 1 punt .



a.s. Maandag hoop ik de uitslagen hier te kunnen zien .



Met vriendelijke groetjes van Iepkje .



Hier onder de genomineerden ;