Uitslag Wedstrijd september " Herfst "

Dankjewel voor de punten gegeven aan de vijf genomineerden .

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de inzet en de prachtige bewerkingen die er zijn ingezonden . Complimenten voor iedereen en toch fijn dat er nog mensen zijn die deze club een warm hart toe dragen . Het lijkt toch moeilijk mensen te motiveren en daarom is het ook zo fijn dat er toch nog wel volhouders zijn .

Een bloemetje voor iedereen en hopelijk blijft de club bestaan .



Dan nu de uitslag van de wedstrijd ;



Nr 1 Weetjec met " Herfst 2 "



Nr 2 Fiederelsje met " nr 4 Herfstfeestje "



Nr 3 Mellina met " nr 4 Herfstoogst "



Weetjec , gefeliciteerd met deze eerste plaats en het was dan ook een prachtige herfst bewerking .



Fiederelsje , gefeliciteerd met de tweede plaats en ook deze herfst bewerking was echt prachtig .



Mellina , gefeliciteerd met de derde plaats en jou bewerking was ook weer een hele mooie .



Aan Weetjec nu de eer om de volgende maand iets te bedenken voor de wedstrijd .

Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet en de mooie bewerkingen .

Een bloemetje voor alle inzendingen en de hartelijke groetjes van Iepkje .