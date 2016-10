Uitslag Thema "Feestverlichting" van de maand oktober '16.

Beste mensen,

weer hartelijk dank voor jullie feestelijke bewerkingen en wel weer jammer dat er geen nieuwe bewerkers bij zijn .

Zoals gewoonlijk heb ik het behoorlijk zwaar gehad met de keuzes, ze zijn allemaal een keuze waard maar ik mag er maar 3 doen en hier zijn ze dan in willekeurige volgorde;



"'n Mooie dag" van Louis; toch heerlijk als je nog je trouwdag zo feestelijk kan vieren!



"Jarig in het bos" van Nenne 13; zo'n leuke bewerking, lekker met z'n tweetjes in een ton genieten



"De eerste verjaardag" van Jonna; zo'n lieve bewerking van de eerste verjaardag van een kind.



Alle drie gefeliciteerd en voor de anderen 'n dik verdiende pluim!







Een erevermelding voor Francien met "Peace", zo toepasselijk in deze tijd!



De bedoeling is natuurlijk weer dat jullie onderling uitmaken wie het nieuwe Thema voor de maand december gaat bedenken.

Succes!

Groetjes, els.