Uitslag maand december "Sneeuwpop versieren".

Beste leden





Op de eerste plaats wil ik jullie een gelukkig en gezond 2017 toewensen!





Daarnaast wil ik iedereen bedanken voor het meedoen aan het thema, de bewerkingen waren allemaal leuk/mooi maar ik kan er helaas maar drie uitzoeken.





Deze drie bewerkingen spraken me het meest aan en voldeden het meest aan het thema, ze staan in willekeurige volgorde:





Wedstrijd sneeuwpop aankleden van Mellina





Hoog in de bergen van Lguhs





Sneeuwpop nr. 2 van Iepkje.





Allen gefeliciteerd en in het bijzonder deze drie.





Hoe het verder gaat met de club horen we van Mellina.





Groetjes, Jonna