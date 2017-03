Uitslag onderwerp voor februari 2017(TRADITIONELE)KLEDERDRACHTEN uit de hele wereld.

Beste Clubleden

De maand is voorbij en gezien het aantal deelnemers van deze maand(slechts 7 van de 48 leden) lijkt me een extra maand om wat in te sturen weinig zin hebben.

Het afschaffen van het wedstrijd onderdeel heeft ook geen invloed gehad op het aantal inzendingen.



Dus....heb ik nu toch besloten om te stoppen met de Club !!!



Jarenlang heb ik met plezier alles geregeld maar het feit dat de Club de laatste tijd draaiende werd gehouden door 5 of 6 trouwe bewerkers waarvan een gedeelte aangegeven heeft graag door te willen gaan met de Club en een gedeelte dat ook wel wilde stoppen,heb ik nu toch de knoop maar doorgehakt.

Ik laat de Club nog een maand openstaan mocht er nog iemand zijn die het Beheerderschap wil overnemen en de Club in een nieuw jasje gaat steken.

Zo niet dan druk ik 1 april (en dat is dus geen grap) op de knop Club stoppen.

Een aantal bewerkers zie ik natuurlijk gewoon weer terug op de Fotobewerkings site.



En dan nu toch nog even over het onderwerp van deze maand:

Geweldige bewerkingen zijn er geplaatst,kan niet anders zeggen!!!

Ik wil hierbij dan ook alle trouwe bewerker heeeeel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet voor de Club,

Van iedere deelnemer van deze maand heb ik een bewerking gekozen die me persoonlihjk het meeste aansprak om jullie nogmaals te bedanken.

Groetje Mellina.