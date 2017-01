Project "De grootste deken van de wereld".

Op diverse plaatsen zijn mensen bezig met het haken van dekens en plaids.

Op deze facebook pagina staan de prachtigste resultaten. Iedereen kan mee haken voor dit project.





Gehaakte deken bedekt vijf voetbalvelden in 2018





LEEUWARDEN - De actie om de Grootste Gehaakte Deken Ter Wereld te maken slaat aan. Volgens Monique van der Hoek, samen met Esmeralda de Vries de aanjager van het project, moet de deken leiden tot een plekje in het Guiness Book of Records.





De deken wordt gepresenteerd in 2018, in het jaar dat Leeuwarden-Fryslân de culturele hoofdstad van Europa is. ,,Dit project sluit uitstekend aan bij het thema van 2018", zegt Monique van der Hoek. ,,Het gaat vooral om het verbinden van mensen."





