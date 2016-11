Wunnie Waninge en ik ben eigenaar van een webwinkel in wol en kralen. Mijn webwinkel heet dan ook simpel www.wolenkralen.nl.

Mijn grote hobby is altijd al geweest handwerken in de ruimste zin van het woord: breien, haken, kleding maken, patronen tekenen, kralen rijgen. En toen ik mijn baan verloor ben ik een webwinkel in wol en kralen gestart. Ik zou zeggen kijk er rustig eens rond.