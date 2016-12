Brei en haak en borduurclub.

Hallo, ik ben Geertje, nieuw sinds vandaag. Alhoewel dat nog wel eens een foutief gegeven kan zijn, mogelijk ben ik al veel langer lid maar heb me nooit actief bezig gehouden met dit forum. Ook nu vind ik het nog erg statisch, ik wil wel dingen toevoegen maar het lukt niet.

Komt wel, ik heb inmiddels Panchita (wat een prachtnaam!) om hulp gevraagd.

Maar goed, ik ben Geertje, 62 jaar, woon op het prachtige Hoogeland in Groningen en ben bezig met knutselen in de breedste zin van het woord. Ik vind kaarten maken leuk, borduren ook, breien en haken wil ik weer meer gaan doen, quilten wil ik gaan doen. Kortom, ik hoop 300 te worden anders gaat het allemaal niet lukken.