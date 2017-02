Hallo visvrienden

Hallo alle vijf medeleden,



Na 20 jaar niet meer te hebben gevist heb ik medio vorig jaar de draad weer opgepakt. Wat is er veel veranderd op hengelsportgebied. Mijn vaste stekken van vroeger zijn grotendeels verdwenen door aanpassingen aan de oevers. Ik viste bijna altijd in de Oude IJssel rond Doetinchem. Met een korte licht hengeltje op voorn net achter de rietkraag. Met hennep. Dat was pas sport. Joekels van voorns. Dat lukt nu niet meer. Ze zijn er niet meer of ik kan het niet meer.

Ik heb inmiddels ook het vissen met de method feeder ontdekt. Leuke manier van vissen. Leverde grote brasems en zeelten op. Ik hoop ook nog karpers te vangen. Omdat mijn heupen niet meer meewerken ben ik op zoek gegaan naar stekken die ik gemakkelijk kan bereiken. Ik heb een aantal baggergaten in de buurt gevonden waar geen steile oevers zijn en waar ik de auto niet ver van de visstek kan parkeren. Ik moest daarvoor wl lid worden van 3 visclubs. Ik ben benieuwd wat die nieuwe stekken dit jaar gaan opleveren. Ik heb er zin in. Alleen nog even wachten op wat warmer weer. Ik ben nu eenmaal een mooiweervisser

Groeten,

Herman.