'Het Depot', Kasteel Ruurlo & MORE

Tijdens deze UNIEKE 2-daagse kUNSTREIS per luxe touringcar bezoekt u met ons een aantal schitterende nieuwe Nederlandse musea!

Het indrukwekkende museum 'HET DEPOT' in Wageningen is echt een parel op museumgebied: in twee verschillende museumgebouwen, die onderling met elkaar verbonden zijn door een prachtige botanische tuin, wordt indrukwekkende hedendaagse beeldhouwkunst tentoongesteld.

Museum 'MORE' in het Gelderse Gorssel is het grootste museum voor Modern Realisme en toont een eeuw topkunst van grootmeesters zoals Pyke Koch, Charley Toorop en Carel Willink. De laatst genoemde wordt ook prachtig tentoongesteld in het idyllische KASTEEL RUURLO, dat eveneens op het programma staat.



De liefhebber van kunst, architectuur en natuur komt tijdens deze twee dagen dus uitstekend aan zijn trekken!



Het gemak dient de mens, stap in de touringcar en laat u comfortabel onder leiding van een kunsthistoricus naar deze prachtige musea brengen.



Kijk voor meer foto's op:

https://www.kunststad.nl/kunstreis-museum-more-ruurlo-en-het-depot/







