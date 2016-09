Afscheid.

Afscheid.



een aai over mijn gezicht,

zegt mij dat je al wist,

ik kan van je houden als je dat wil,

en dan is het stil.









Geplaatst door Fenix

30 september 2016







