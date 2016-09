Afreageren.

Soms heb je zo'n dag dat je uit machteloosheid met je vuisten tegen de muur wil slaan,

je kunt je heerlijk afreageren door op een hoofdkussen te stompen want een muur is nogal hard.









Geplaatst door Fenix

30 september 2016 18:46







