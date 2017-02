Crescent Moon

Zal alvast een berichtje neerzetten. Dat maakt nieuwkomers wel zo welkom. Als je vind dat het hier niet thuishoort kan je hem natuurlijk ook weer weghalen.





Dit zijn uitgebreide tekeningen van het patroontje Crescent Moon. De gekleurde versie heb ik met kinderviltstiftjes gedaan omdat je dit met water kan aanmaken en dan krijg je soms leuke effecten.





Groetjes en succes met je nieuwe club. Jeanette













Geplaatst door Jeanette007

4 februari 2017 19:12







Jeanette007 04 februari 2017 19:17

Kijken of dit wel werkt.

Jeanette007 04 februari 2017 19:22 Snap niet zo goed waarom de foto's niet in het berichtje geplaatst worden. Bij de reactie gaat het wel goed.















Jeanette007 04 februari 2017 19:26 Ik denk dat er technisch iets aan de hand is. Magda wil jij een berichtje plaatsen met een foto erin en kijken of dit goed gaat?















