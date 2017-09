Rondje Zwolle, 40km fietsplezier.

Fietsroute Rondje Zwolle.

Fietsen met onze kampeervrienden van VAKER. Er was zoveel belangstelling dat we de groep splitsten. Een groep fietste linksom en wij rechtsom.





Wij vonden al snel het fietspad vanaf de SVR-camping ’t Hofje van Hoog Zuthem, maar eigenlijk kun je zelf wel overal langs de route een startpunt uitzoeken. Wij reden de route rechtsom (rode bordjes volgen), maar hij is ook linksom uitstekend gemarkeerd (groene bordjes volgen).





Ga je liever met het knooppunten netwerk fietsen?

Rondje Zwolle knooppunten;

https://www.fietsknoop.nl/fietsknoop/route/730284





Of heb je een gps apparaat?

Rondje Zwolle op RouteYou;

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/40429/fietsroute/rondje-zwolle

Op deze site is ook veel informatie over de route te vinden met interessante wetenswaardigheden en foto’s.





U fietst door het mooie IJsseldal, langs en over weteringen, langs het Zwartewater en door het Vechtdal.

Het is een zeer afwisselende route over kronkelpaadjes, dijkjes en door diverse natuurgebiedjes.





Een aanrader deze fietstocht.



















Fietsroute Rondje Zwolle (vanaf Hattem rechts om), Overijssel, Landelijk - 100% gratis fietsapp Fietsroute Rondje Zwolle (vanaf Hattem rechts om), Overijssel, Landelijk, afstand 41.9 km, routecode 730284, Download de gratis app

https://www.fietsknoop.nl/fietsknoop/route/730284



Rondje Zwolle - Fietsroute Bekijk, print en download de fietsroute

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/40429/fietsroute/rondje-zwolle