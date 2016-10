De Lachende Juffer

Een mooie wandeling, op 12 oktober 2016 georganiseerd door Helma van Wezel via de wandelpool van www.mooisteroutes.nl





Deze afwisselende wandeling over bos- en graspaden, langs beekjes en plassen is mooi van het begin tot het einde. Via het sfeervolle Landgoed Beekzicht wandelen we naar de recreatieplas Bussloo. Vandaar naar Landgoed de Poll en over de Veluwse Bandijk, met prachtige doorkijkjes over het IJssellandschap.





Het was een genoegen er weer bij te kunnen zijn. Helma bedankt.











