Etappe 6 streekpad Nijmegen

Een leuk gezelschap van 6 deelnemers maakte kennis met elkaar bij de start in Plasmolen. Op stap en direct al in een prachtige omgeving langs de beek rond de St. Jansberg. Door een open vlakte met weidse uitzichten langs de bosrand wandelden we door het Reichswald en kwamen we aan in het Duitse stadje Kranenburg. We kozen voor het restaurantje bij het station voor een koffiepauze en liepen daarna door het centrum via de VIa Romana naar het gehucht Wyler. Geen horeca hier maar na een halfuurje kleumen in het bushokje pikten we de bus naar Nijmegen vanwaar ier zijns weegs ging.





Een mooie wandeldag waarop ook het weer meewerkte tussen deze donkere novemberdagen, soms liepen we in de volle zon.