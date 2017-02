Wandelstukkie Belmonte.

Hennie mijn vrouw adviseerde mij niet gisteren, woensdag maar vandaag op donderdag te gaan wandelen. De weersverwachting was beter. Ze had gelijk op 2 februari 2017 een heerlijke wandeldag, ruim 10 grd. boven nul. Ik koos voor de NS-wandeling Belmonte, maar dan in tegengestelde richting dus van Wageningen naar Ede.





Voor 1,50 euro (ik ben 65+) bracht de Syntusbus lijn 86 me in een kwartiertje van het station Ede-Wageningen naar het busstation in Wageningen. Ik kon starten. Even de GPS aanzetten en hoppa om 09:45 op pad. Het was eigenlijk gelijk al leuk. Door het stadje naar de stuwwal aan de Rijn met prachtige doorzichten. Door het Arboretum en dan Oranje-Nassaus landgoed inlopen naar het eerste niet te versmaden pauzepunt, HCR Nol in ’t Bosch. Ik heb er ongeveer 6km op zitten, 11:45 uur, tijd voor een cappuccino.





Na de koffie het bos weer in, naar het prachtige beekdal. Op naar het NIVON-natuurvriendenhuis waar ik hartelijk verwelkomd wordt door de beheerder Louis. Ik kan er mijn boterhammetje opeten en er is een automaat voor warme koffie of chocolademelk. Om ongeveer 13:00 uur vertrek ik weer na de Volkskrantkoppen even doorgenomen te hebben.





Al gauw kom ik een voor mij nieuw uitzichtpunt over de Celtic Fields bij Ede tegen waar ik twee pittige dames ontmoet, een journaliste en een naar een baan solliciterende PR-dame. We raken in een leuk gesprek over wandelen. Volgens mij twee nieuwe klanten voor www.demooisteroutes.nl .





Ik steek het spoor over en duik onder de A12 door het afwisselende oerbos Sysselt in. Nog 4km verder en dan doemt de markante bol van de schietoefeningen-simulator bij de kazernes van Ede al weer op. Ik ben bijna thuis van een heerlijke wandeling van ongeveer 17km.





Deze wandeling ook doen? De track van de NS-route Belmonte is eenvoudig te vinden op de wandelzoekpagina; https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/belmonte/5025 . In BaseCamp heb ik de track omgedraaid en er een route van gemaakt. Zo eenvoudig kan het zijn.































Home | De Mooiste Routes De Mooiste Routes

http://www.demooisteroutes.nl





https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/belmonte/5025