Germaanse Boeren

7 deelnemers voor deze mooie groepswandeling van Wekerom naar Lunteren. Een route van De Mooiste Routes.

We werden hartelijk ontvangen in het verzorgingshuis Wycherum Loo. Koffie en de gelegenheid voor een sanitaire stop. Gezellige gastvrije mensen.

Klaas had pech met de trein die vanuit Amersfoort niet verder kwam dan Barneveld. Verder waren we compleet voor deze wandelpool 3 via DMR en 4 WS, met mij erbij met ons achten op pad.

Ik noem dit de wandeling met de curiositeiten want we passeerden maar liefst 7 dia presentaties over de bijzondere plekken die we passeerden; de wildkijkhut in het Wekeromse Zand, het mooie ven, de Germaanse Boerderij, de Germaanse Put, het Middelpunt van Nederland en het uitzichtpunt bij De Goudsberg.

Leuke groep en weer een deelnemer die de eerste keer meewandelde in een wandelpool. Veel lof over deze route en terecht zou ik zeggen want ik ben de routemaker!



De route ook eens doen?



https://www.mooisteroutes.nl/routes/introductie?id=9c0b1705-b077-49bf-b2df-fa12a86d99c0















