De Boom In

Veel regen werd er voorspeld maar we gingen toch maar op pad voor de wandeling De Boom In van De Mooiste Routes; www.demooisteroutes.nl





12 deelnemers voor deze wandelpool die er geen spijt van hadden, want er viel nauwelijks een druppie regen.









Op naar de volgende wandeling in deze omgeving. Op woensdag 8 maart wandelen we van Scherpenzeel naar Woudenberg.







Wandel gezellig mee! www.peterwerkhoven.net



Introductie | De Mooiste Routes De Mooiste Routes

https://www.mooisteroutes.nl/routes/introductie?id=5eeacfc5-ea70-4840-9220-18ac0e8a7827



Peter Werkhoven

http://www.peterwerkhoven.net