Dashorst op klompen

Met onze wandelvrienden 12km wandelen over landgoederen, boerenerven en langs delen van de Grebbelinie in de Gelderse Vallei. Zo ontdekten we het mooie buitengebied van Woudenberg, Scherpenzeel en Leusden. We wandelden door het agrarische gebied, over landgoederen en langs boerenerven en delen van de Grebbelinie.





Klompen aan, rugzak op en gaan!





Droog weer en dat is plezierig om weer even bij te praten met Koos, Catherien, Loek, Derk-Jan, Hennie en Peter.





Even een luchtje scheppen op een ook voor mij onbekend klompenpad, het Dashorsterpad.





Tot de Dashhorst bij punt 4 verrassende onverharde paden en paadjes daarna relatief veel verhard, maar wel leuk landelijk; http://klompenpaden.nl/klompenpad/dashorsterpad.







Bij de Scherpenzeelse Schietbaan hebben we die schietbaan gevolgd tot we weer op de route uitkwamen, volgens ons leuker.





Al met al best een leuke wandeling, mede mogelijk door de doorsteekjes door boerenland. Boeren en routemakers, bedankt. Een landschap dat het waard is om er een gedicht aan op te dragen!

























