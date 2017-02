Wolfheze Wandelt

Vandaag was ik uitgenodigd door Tilly om het nieuwe wandelgroepje te begeleiden. Ze wandelen iedere dinsdagochtend. Het groepje is ontstaan in samenwerking met het Sport- en beweeg-taem en de buurtsportcoach Tanja Dijkstra van de gemeente.

Het initatief haalde de krant, lees het en u kunt aansluiten als u interesse heeft.

Dank Tilly voor de uitnodiging om met jullie op stap te mogen gaan. Een leuke groep met interessante deelnemers. Ik heb er van genoten en de Merci attentie is al geproefd. En . . . ik werd nog thuis gebracht ook.

We wandelden de wandeling Duno en Doorwerth een route van www.demooisteroutes.nl.

Ik wens juliie nog veel wandelgenoegen; Peter.



